Европе предрекли Армагеддон с ценами на электричество

В ближайшем будущем Европа может приблизиться к "энергетическому Армагеддону" в связи с ценами на электричество из-за ситуации на Украине. Об этом пишет Sky News.

"Это кризис самых бедных домохозяйств в нашем обществе, которые столкнутся зимой с Армагеддоном. Только правительство может вмешаться и убедиться, что это не приведёт к катастрофе зимой и следующей зимой", — сказал Адам Скорер, исполнительный директор благотворительной организации National Energy Action, занимающейся проблемой топливной бедности.

По данным издания, счета на оплату электроэнергии уже легли тяжким бременем на плечи британцев. Так, уже более 30% домохозяйств имеют проблемы с их оплатой. Как считают эксперты, уже к зиме 2023 года примерно половина домовладельцев окажутся за чертой бедности.

Именно в Великобритании складывается наиболее проблемная ситуация, убеждены аналитики. По их мнению, там люди будут умирать зимой от холода, так как не все смогут оплатить коммунальные платежи.