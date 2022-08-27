Слуцкий: Москва будет готова к переговорам при безоговорочной капитуляции Украины

Председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал условия, при которых Россия будет готова вновь рассмотреть возможность переговоров с Украиной.

"Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооружённых сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации, освобождению от нацизма территории Украины", — заявил он в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.

При этом он исключил любые другие позиции Украины по переговорам, особенно после "чудовищных преступлений, которые ими совершались и продолжают совершаться", в частности, после заказного убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной в Подмосковье.