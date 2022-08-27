Киевский чиновник открестился от заявления о принудительной эвакуации горожан

Глава департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук отказался от собственного высказывания о возможности принудительной эвакуации жителей из украинской столицы.

"Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идёт речь... Мы действительно периодически проводим учения, проговариваем разные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду", — объяснился Ткачук, слова которого приводятся на портале городской администрации.

По его словам, в каждом районе Киева существуют специальные эвакуационные комиссии, которые были сформированы давно, как раз на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут касаться не только военных действий, но и чего угодно — от паводков до техногенных катастроф.