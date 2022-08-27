Жители Москвы и области смогут увидеть МКС в небе ранним утром
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В ближайшие дни москвичи и жители близлежащих городов смогут увидеть пролёты МКС над Землей. Об этом сообщил космонавт Сергей Корсаков в телеграм-канале.
"Жаворонки, внимание! Этот пост для вас! Ну или для тех, кто ночью совсем не спит. Наступает утренняя пора видимых пролётов Международной космической станции в Центральном регионе России", — сказал он.
По его словам, при условии хорошей погоды МКС будет видна 29 августа в 04:10, 30 августа в 03:23, 31 августа в 02:37 и в 04:10. Кроме того, станция будет видна 2 сентября в 04:10, а 1 сентября её можно будет увидеть в 3:23.
Он напомнил о том, что МКС видно невооружённым глазом в виде звезды, медленно поднимающейся над западной частью неба, достигающей наивысшей точки на южной стороне и уходящей в конце на восточную.
Ранее в "Роскосмосе" назвали дату пуска миссии Crew-5 с Анной Кикиной. Запуск пройдёт в рамках перекрёстных полётов российской госкорпорации и NASA, соответствующее соглашение было подписано в июле. Пуск будет произведён ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.