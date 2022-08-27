Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции. Такое решение было принято в ходе заседания правительства по вопросам оборонной промышленности, которое провёл глава кабмина республики Алихан Смаилов.

При этом по экспорту продукции в других сферах экономики Казахстан бьёт рекорды. Так, например, с января по май республика поставила в Евросоюз около 1,5 миллиона тонн угля, что почти в два раза больше, чем за весь прошлый год.