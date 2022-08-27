"Динамо" упустило преимущество в два гола, сыграв вничью с "Пари НН" в РПЛ
"Динамо" сыграло вничью с "Пари НН", доигрывая матч вдесятером
Московское "Динамо" сыграло вничью с нижегородским "Пари НН" со счётом 2:2 в стартовом матче субботней программы 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гости начали матч крайне уверенно, дважды забив ещё в первом тайме. Сначала Фомин реализовал пенальти, а вскоре Тюкавин удвоил преимущество столичной команды. Ситуацию изменило удаление динамовца Фернандеса во втором тайме. Нижегородцы сумели дважды пробить Шунина: отличились Калинский с пенальти и Стоцкий.
Ничейный результат не позволил бело-голубым выйти в единоличные лидеры турнирной таблицы. Столичная команда закрепилась на промежуточном четвёртом месте, тогда как подопечные Михаила Галактионова идут 12-ми.
ФК "Пари Нижний Новгород"