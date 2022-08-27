Байден принял участие в съёмках автомобильного шоу "Гараж Джея Лено"

Американский президент Джо Байден принял участие в съёмках шоу "Гараж Джея Лено" на телеканале CNBC. Об этом сообщила помощник главы США Меган Хейз в "Твиттере".

"Было действительно здорово. Было ещё веселее управлять моим старым Corvette. Мы говорили [с Джеем Лено] о том, как электромобили изменят природу нашей окружающей среды в Соединённых Штатах", — рассказал Байден после съёмок.

Это не первый раз, когда Байдена приглашают на шоу. До этого он принимал участие в съёмках в 2016 году.