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27 августа, 13:58

Байден принял участие в съёмках автомобильного шоу "Гараж Джея Лено"

<p>Джо Байден принял участие в съёмках шоу "Гараж Джея Лено". Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MegHays46" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MegHays46</a></p>

Джо Байден принял участие в съёмках шоу "Гараж Джея Лено". Фото © Twitter / MegHays46

Американский президент Джо Байден принял участие в съёмках шоу "Гараж Джея Лено" на телеканале CNBC. Об этом сообщила помощник главы США Меган Хейз в "Твиттере".

"Было действительно здорово. Было ещё веселее управлять моим старым Corvette. Мы говорили [с Джеем Лено] о том, как электромобили изменят природу нашей окружающей среды в Соединённых Штатах", — рассказал Байден после съёмок.

Это не первый раз, когда Байдена приглашают на шоу. До этого он принимал участие в съёмках в 2016 году.

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Кстати, ранее Байден предлагал жителям США перейти на электромобили и солнечные батареи. По его словам, таким образом американцы смогут сэкономить до 500 долларов при переходе на использование возобновляемых источников энергии.

Николь Вербер

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