НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 августа, 13:50

Джулиан Ассанж снова подал апелляцию на решение о его экстрадиции в США

<p>Джулиан Ассанж. Фото © ТАСС / Zuma / Andrew Parsons</p>

Джулиан Ассанж. Фото © ТАСС / Zuma / Andrew Parsons

Основатель WikiLeaks 50-летний австралиец Джулиан Ассанж подал апелляцию в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение о своей экстрадиции в Америку, заявили в пресс-службе организации.

Ответчиками в апелляции значатся правительство США и глава МВД Великобритании Прити Пател. Команда Ассанжа утверждает, что в документе содержатся новые важные свидетельства в пользу арестанта.

Небензя: Ассанж в США "остаток жизни проведёт за решёткой"

Небензя: Ассанж в США "остаток жизни проведёт за решёткой"

Напомним, в 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks бежал в Швецию, затем долгое время укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. После того как журналиста лишили убежища, его арестовала британская полиция. Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. Там основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров