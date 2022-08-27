Джулиан Ассанж снова подал апелляцию на решение о его экстрадиции в США
Джулиан Ассанж. Фото © ТАСС / Zuma / Andrew Parsons
Основатель WikiLeaks 50-летний австралиец Джулиан Ассанж подал апелляцию в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение о своей экстрадиции в Америку, заявили в пресс-службе организации.
Ответчиками в апелляции значатся правительство США и глава МВД Великобритании Прити Пател. Команда Ассанжа утверждает, что в документе содержатся новые важные свидетельства в пользу арестанта.
Напомним, в 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks бежал в Швецию, затем долгое время укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. После того как журналиста лишили убежища, его арестовала британская полиция. Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. Там основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.