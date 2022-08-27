В Ингушетии четыре человека пострадали из-за взрыва газа в частном доме

Четыре человека пострадали в результате взрыва в частном доме в городе Карабулаке Республики Ингушетия. Как сообщили в республиканском Министерстве по делам гражданской обороны, погибших нет.

Последствия взрыва. Видео © vk.com / Министерство по делам гражданской обороны Республики Ингушетия

"Сегодня в 13:45 в службу 112 ​поступило сообщение о том, что в частном жилом доме в городе Карабулаке по адресу переулок Мирный, 18 произошёл взрыв бытового газа", — сообщили в ведомстве и добавили, что четыре человека пострадали.

На место происшествия отправились спасатели отряда​ "Карабулак", сейчас они ликвидируют последствия происшествия и разбирают завалы. На кадрах, опубликованных управлением, видно, что от дома осталась лишь одна стена.