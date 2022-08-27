В Ингушетии четыре человека пострадали из-за взрыва газа в частном доме
Кадры с места происшествия. Обложка © vk.com / Министерство по делам гражданской обороны Республики Ингушетия
Четыре человека пострадали в результате взрыва в частном доме в городе Карабулаке Республики Ингушетия. Как сообщили в республиканском Министерстве по делам гражданской обороны, погибших нет.
Последствия взрыва. Видео © vk.com / Министерство по делам гражданской обороны Республики Ингушетия
"Сегодня в 13:45 в службу 112 поступило сообщение о том, что в частном жилом доме в городе Карабулаке по адресу переулок Мирный, 18 произошёл взрыв бытового газа", — сообщили в ведомстве и добавили, что четыре человека пострадали.
На место происшествия отправились спасатели отряда "Карабулак", сейчас они ликвидируют последствия происшествия и разбирают завалы. На кадрах, опубликованных управлением, видно, что от дома осталась лишь одна стена.
Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковном Красногорске на улице Карбышева, 27 произошёл взрыв газа. По словам соседей, незадолго до происшествия они слышали крики хозяйки квартиры с просьбой вызвать полицию, что её "сейчас ножом зарежут".