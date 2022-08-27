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27 августа, 13:45

В Ингушетии четыре человека пострадали из-за взрыва газа в частном доме

<p>Кадры с места происшествия. Обложка © vk.com / <a href="https://vk.com/wall-211142441_157" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство по делам гражданской обороны Республики Ингушетия</a></p>

Кадры с места происшествия. Обложка © vk.com / Министерство по делам гражданской обороны Республики Ингушетия

Четыре человека пострадали в результате взрыва в частном доме в городе Карабулаке Республики Ингушетия. Как сообщили в республиканском Министерстве по делам гражданской обороны, погибших нет.

Последствия взрыва. Видео © vk.com / Министерство по делам гражданской обороны Республики Ингушетия

"Сегодня в 13:45 в службу 112 ​поступило сообщение о том, что в частном жилом доме в городе Карабулаке по адресу переулок Мирный, 18 произошёл взрыв бытового газа", — сообщили в ведомстве и добавили, что четыре человека пострадали.

На место происшествия отправились спасатели отряда​ "Карабулак", сейчас они ликвидируют последствия происшествия и разбирают завалы. На кадрах, опубликованных управлением, видно, что от дома осталась лишь одна стена.

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Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковном Красногорске на улице Карбышева, 27 произошёл взрыв газа. По словам соседей, незадолго до происшествия они слышали крики хозяйки квартиры с просьбой вызвать полицию, что её "сейчас ножом зарежут".

Оксана Попова

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