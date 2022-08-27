Киану Ривза в шутку пригласили на свадьбу, но он пришёл и поверг гостей в шок

Канадский актёр Киану Ривз посетил свадьбу незнакомых британцев и взорвал социальные сети. Как сообщает Daily Mail, актёра в шутку пригласил жених, не надеясь, что он согласится, но тот действительно посетил торжество, а гости просто кричали от радости.

Свадьба британской пары Джеймса и Никки Роуднайт проходила в гостинице в английском городе Нортгемптоншире. По счастливой случайности в этом четырёхзвёздочном отеле остановился и Ривз.

"Мой муж увидел его в баре и сказал ему, что он только что женился, и пригласил Киану прийти, чтобы поздороваться и выпить с нами, если он захочет. Он был очень дружелюбен и сказал, что сделает это позже. Мы не знали, будет он или нет, но было здорово, что мой муж поговорил с ним!" — призналась невеста.

По её словам, гости были просто в восторге и кричали от радости при виде звезды "Матрицы". Никки сказала, что Ривз тепло поздравил молодожёнов с важным событием, сфотографировался с ошеломлёнными людьми и побеседовал с гостями.

Новоиспечённая невеста сразу же запостила фото со знаменитостью в "Твиттер", где оно набрало множество лайков, восторженных комментариев и репостов. К слову, это не первый случай визита Ривза на свадьбу. В 2018 году таким же образом он появился и на церемонии бракосочетания американской пары.