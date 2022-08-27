Оспа, корь и не только: Какие инфекции могут подхватить дети накануне 1 сентября и почему

Врач Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Андрей Гоголев в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал, какие инфекции накануне 1 сентября могут подхватить вернувшиеся с каникул дети.

"Это заболевания кишечного характера: рота- и норовирусные инфекции, энтеровирусные инфекции (гастроэнтериты), так называемая транспортная диарея, или астровирусная инфекция, а также капельные инфекции, такие как ветряная оспа, корь", — заявил эксперт.

Кроме того, можно заразиться капельными инфекциями, такими как ОРВИ, парагриппозные инфекции. При этом уберечься от недугов практически нереально, считает эксперт. По его словам, когда идёт огромная инфекционная нагрузка на каждого человека, крайне сложно её обойти, ведь к началу учебного года все отдыхающие дети возвращаются обратно в свои города, где происходит обмен бактериями.

"Например, так называемую диарею путешественников многие связывают со сменой воды или питания, но это не так. Это результат большого скопления людей в аэропортах, на вокзалах", — разъяснил врач.

Однако помочь всё же могут превентивные медосмотры, главный плюс которых — диспансеризация. И чем тщательнее она проводится, тем выше признак ранней выявляемости различных заболеваний, отметил Гоголев.