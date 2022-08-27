Экс-президент Чехии вступился за Россию и указал на "зелёное безумие" в Европе

Цены на энергоносители в мире увеличились не из-за Москвы, а из-за отказа Европы от российских поставок, что в итоге спровоцирует экономическую стагнацию, предупредил экс-президент Чехии Вацлав Клаус в интервью изданию Seznam Zpravy.

"То, что у нас огромная инфляция и огромный рост цен на энергоносители, возникло задолго до 24 февраля. Мы навлекли это на себя, Запад навлёк на себя", — заявил политик.

Клаус подчеркнул, что доступные энергоносители ЕС может взять только у России, без них экономика европейских стран просто перестанет работать. Он отметил, что на рост цен на топливо также влияют "зелёное безумие" и предполагаемая борьба с изменением климата. Для решения проблемы Клаус посоветовал начать диалог с Москвой с целью разрешения украинского кризиса.