В доме пособника ВСУ в Запорожье нашли внушительный арсенал оружия и военную форму

В городе Днепрорудное Запорожской области выявлен пособник ВСУ. Он спешно выехал за пределы региона, но оперативники установили его местоположение. Проводятся оперативно-профилактические мероприятия, в том числе обыск по месту жительства, сообщили в Главном управлении МВД Запорожья.

"При осмотре жилища было обнаружено и изъято: пять комплектов военной формы ВСУ, две маскировочные сетки, китель с наградами ВСУ Украины, восемь удостоверений к различным медалям, палатка армейская, шесть дымовых шашек, штык-нож АКМ, два ножа в ножнах", — уточнили в ведомстве.

Во дворе дома силовики досмотрели оставленный подозреваемым автомобиль ВАЗ-2106. В нём найден ящик с 360 патронами калибра 7,62 мм, 15 штук — 14,7 мм и один крупнокалиберный патрон 30 мм.