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27 августа, 13:48

В доме пособника ВСУ в Запорожье нашли внушительный арсенал оружия и военную форму

<p>У жителя Запорожья найден запас патронов. Фото © t.me / <a href="https://t.me/mvd_zp/323" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД ЗП</a></p>

У жителя Запорожья найден запас патронов. Фото © t.me / ГУ МВД ЗП

В городе Днепрорудное Запорожской области выявлен пособник ВСУ. Он спешно выехал за пределы региона, но оперативники установили его местоположение. Проводятся оперативно-профилактические мероприятия, в том числе обыск по месту жительства, сообщили в Главном управлении МВД Запорожья.

"При осмотре жилища было обнаружено и изъято: пять комплектов военной формы ВСУ, две маскировочные сетки, китель с наградами ВСУ Украины, восемь удостоверений к различным медалям, палатка армейская, шесть дымовых шашек, штык-нож АКМ, два ножа в ножнах", — уточнили в ведомстве.

Во дворе дома силовики досмотрели оставленный подозреваемым автомобиль ВАЗ-2106. В нём найден ящик с 360 патронами калибра 7,62 мм, 15 штук — 14,7 мм и один крупнокалиберный патрон 30 мм.

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Ранее сотрудники Росгвардии и ФСБ России задержали в Луганской Народной Республике изготовителя взрывных устройств. Он также помогал украинским военным и снимал на видео результаты обстрела мирных жителей.

Татьяна Миссуми

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