Лесные пожары в Рязанской области локализованы

Вице-премьер, руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко отчитался о полной локализации пожаров в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Лесные пожары на территории Рязанской области полностью локализованы. Открытое горение на кромке пожаров потушено. Несколько новых очагов внутри минерализованной защитной полосы, вспаханной по периметру пожаров, оперативно ликвидированы", — указано в тексте.

По словам Григоренко, возможность нового распространения пожаров исключена, на данный момент идёт борьба с задымлением и ликвидацией последствий возгорания. Ситуация с запахом гари в регионе улучшится за три-пять дней. Вице-премьер подчеркнул, что угрозы для населённых пунктов нет, пять из них, которые находятся в зоне риска, обнесены двойным кольцом защитной полосы.