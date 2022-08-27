Мошенник прикинулся девушкой и выманил у наивного воздыхателя $730 тысяч

Лёгкий способ подзаработать придумал житель японской префектуры Сага: он прикинулся женщиной и через приложение для знакомств разбогател на 730 тысяч долларов. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, мошенник прикинулся привлекательной дамой и отправился "на охоту" в приложение для знакомств. Там он начал общение с жертвой — мужчиной, которому явно приглянулась виртуальная пассия. Аферист под видом женщины посоветовал наивному воздыхателю инвестировать в торговлю на валютной бирже, и тот сразу же согласился.

Таким образом, он сделал 17 денежных переводов мошеннику на 12 различных банковских счетов, сумма которых составила более 100 миллионов иен, или более 730 тысяч долларов. Жертва с разбитым сердцем обратилась в полицию, афериста ищут.