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27 августа, 14:14

Мошенник прикинулся девушкой и выманил у наивного воздыхателя $730 тысяч

В Японии мошенник прикинулся девушкой и развёл мужчину на $730 тысяч

Лёгкий способ подзаработать придумал житель японской префектуры Сага: он прикинулся женщиной и через приложение для знакомств разбогател на 730 тысяч долларов. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, мошенник прикинулся привлекательной дамой и отправился "на охоту" в приложение для знакомств. Там он начал общение с жертвой — мужчиной, которому явно приглянулась виртуальная пассия. Аферист под видом женщины посоветовал наивному воздыхателю инвестировать в торговлю на валютной бирже, и тот сразу же согласился.

Таким образом, он сделал 17 денежных переводов мошеннику на 12 различных банковских счетов, сумма которых составила более 100 миллионов иен, или более 730 тысяч долларов. Жертва с разбитым сердцем обратилась в полицию, афериста ищут.

Актриса сериала "Бывшие" перевела на "безопасный счёт" мошенников почти полмиллиона

Актриса сериала "Бывшие" перевела на "безопасный счёт" мошенников почти полмиллиона

Ранее Лайф сообщал, что аферист под видом звезды турецких сериалов развёл библиотекаршу из Москвы на два миллиона рублей. По данным издания, женщина-библиотекарь была ярой фанаткой звезды нашумевшего турецкого сериала "Постучись в мою дверь" и следила за идолом в соцсетях. Когда мошенник отправил ей сообщение с другого аккаунта, якобы принадлежащего Бюрсину, россиянка поверила, что общается с реальным актёром.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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