Подписчики завалили гневными комментариями Муцениеце после свадьбы Прилучного и Брутян

Пользователи соцсетей раскритиковали актрису Агату Муцениеце после свадьбы её бывшего мужа Павла Прилучного. Поклонники заявили, что не ожидали этого от девушки, которая упустила "такого мужчину".

"Никогда не простим тебе! Вы упустили такого мужа, отца, мужчину!" — написала одна читательница.

"Никакая вы не мудрая! Все ваши советы кому нужны, если всё так глупо?!" — добавила другая.

Однако нашлись и настоящие преданные поклонники, которые при любом раскладе хотят для актрисы только всего самого лучшего. Один подписчик отметил, что Павел женился на очень красивой девушке, и пожелал найти своё счастье и Агате.