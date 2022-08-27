Подписчики завалили гневными комментариями Муцениеце после свадьбы Прилучного и Брутян
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото © ТАСС/Вадим Тараканов
Пользователи соцсетей раскритиковали актрису Агату Муцениеце после свадьбы её бывшего мужа Павла Прилучного. Поклонники заявили, что не ожидали этого от девушки, которая упустила "такого мужчину".
"Никогда не простим тебе! Вы упустили такого мужа, отца, мужчину!" — написала одна читательница.
"Никакая вы не мудрая! Все ваши советы кому нужны, если всё так глупо?!" — добавила другая.
Однако нашлись и настоящие преданные поклонники, которые при любом раскладе хотят для актрисы только всего самого лучшего. Один подписчик отметил, что Павел женился на очень красивой девушке, и пожелал найти своё счастье и Агате.
Напомним, пару дней назад российский актёр Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Их отношения называли пиар-романом, однако теперь представители творческой профессии скрепили узы официально. Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись летом 2020 года. У них двое детей — сын и дочь.