Шольца и его министров обвинили в шантаже немцев

Немецкие политики, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, шантажируют сограждан, стремясь за их счёт решить проблему с энергетическим кризисом. Об этом сообщает Bloomberg.

Там напомнили, что крупнейшей газовой компании Uniper SE грозит банкротство при отмене нового налога, который должен компенсировать скачки цен на топливо. По словам министра экономики и заместителя канцлера Германии Роберта Хабека, закрытие организации обернётся ужасными последствиями для граждан ФРГ.

После этого предостережения немцы набросились на него с критикой и сочли, что новый налог позволит энергокомпании оказаться в выигрыше и защититься от кризиса. Как отмечает агентство, Хабек в ответ опустился до шантажа, заявив, что тогда вообще вся система государства обрушится.