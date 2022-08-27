Британцев призвали конопатить окна и мыть посуду в тазике ради экономии электричества

Жителям Великобритании на фоне новостей о резком повышении цен на электроэнергию посоветовали заделывать дыры в окнах и дверях до начала холодов. Материал с несколькими десятками подобных советов выпустила газета Evening Standard.

Помимо этого, британцам посоветовали выключать из сети бытовую технику, которая не используется, поменять лампы накаливания на более экономные, светодиодные, отказаться от мытья посуды в раковине в пользу тазика, а также принимать душ, а не ванную.

"Зима на пороге, а счета за электроэнергию рекордно высоки, не самое лучшее сочетание в условиях кризиса стоимости жизни", — говорится в статье.