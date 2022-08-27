Американцы обрушились на Байдена с критикой из-за его слов о "демократичной Украине"

Американский президент Джо Байден вновь нарвался на волну критики в Сети. На этот раз пользователи "Твиттера" не оценили его слова о том, что Украина является демократичным государством.

"На Украине буквально царит нацистская солдатня, они десятилетиями были коррумпированной страной, и мы посылаем им миллиарды, в то время как здесь много людей страдает. Это нелепо", — написал crus.

"Украинцы получили независимость и позволили нацистам процветать. Не такие уж они и независимые", — считает другой пользователь.

"День независимости? Вообще-то они очень зависят от американских налогоплательщиков", — напомнил Chasin' 8.

"Джо Байден поддерживает самую коррумпированную страну в мире. На наши деньги!" — возмутился анонимный комментатор.

Кроме того, многие пользователи выразили надежду на то, что американский президент в скором времени уйдёт в отставку. Часть из них сообщила, что отказывается поддерживать демократов на следующих выборах, другие назвали его правление "самым провальным за всю историю Америки".