Американцы обрушились на Байдена с критикой из-за его слов о "демократичной Украине"
Жители США уличили Байдена во лжи после его заявления об Украине
Американский президент Джо Байден вновь нарвался на волну критики в Сети. На этот раз пользователи "Твиттера" не оценили его слова о том, что Украина является демократичным государством.
"На Украине буквально царит нацистская солдатня, они десятилетиями были коррумпированной страной, и мы посылаем им миллиарды, в то время как здесь много людей страдает. Это нелепо", — написал crus.
"Украинцы получили независимость и позволили нацистам процветать. Не такие уж они и независимые", — считает другой пользователь.
"День независимости? Вообще-то они очень зависят от американских налогоплательщиков", — напомнил Chasin' 8.
"Джо Байден поддерживает самую коррумпированную страну в мире. На наши деньги!" — возмутился анонимный комментатор.
Кроме того, многие пользователи выразили надежду на то, что американский президент в скором времени уйдёт в отставку. Часть из них сообщила, что отказывается поддерживать демократов на следующих выборах, другие назвали его правление "самым провальным за всю историю Америки".
Ранее Лайф писал, что американский политик подыскал для Байдена новую должность. Сенатор Кеннеди полагает, что граждане США предпочли бы видеть Байдена продавцом в телемагазине. Поскольку у президента очень низкий рейтинг, американцы не хотели бы больше видеть его главой своей страны.
ТАСС / AP / Evan Vucci