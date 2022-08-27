Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики

Кабинет министров Украины расторг научно-техническое и экономическое сотрудничество с Россией в области атомной энергетики. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своём телеграм-канале .

"Прекращено действие соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, заключённого 14 января 1993 года в Москве", — говорится в сообщении.