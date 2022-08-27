Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики
Кабинет министров Украины расторг научно-техническое и экономическое сотрудничество с Россией в области атомной энергетики. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своём телеграм-канале.
"Прекращено действие соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, заключённого 14 января 1993 года в Москве", — говорится в сообщении.
Напомним, в тот же день, когда РФ начала спецоперацию на Украине, Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. С тех пор Незалежная продолжает приостанавливать и прекращать действие двусторонних документов. Так, в апреле Киев разорвал договоры в области рыбного хозяйства, а в мае вышел из соглашения об увековечении памяти о героизме народов СНГ в годы ВОВ. Недавно Незалежная решила приостановить действие договорённостей с РФ в сфере ядерной безопасности, разорвала соглашение об избежании двойного налогообложения и договор об обеспечении параллельной работы энергосистем.
ТАСС / Донат Сорокин