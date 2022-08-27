"Навела на меня порчу": Пермячка назвала причиной убийства подруги и её пятилетней дочери чёрную магию

Жительница Перми, подозреваемая в организации убийства подруги и её пятилетней дочери, объяснила свои действия тем, что погибшая якобы навела на неё порчу с помощью чёрной магии. Об этом пишет kp.ru.

"В 2013 году она начала заниматься чёрной магией и колдовством, навела на меня порчу и пыталась оттяпать квартиру. Другой возможности избавиться от неё, кроме как убить, у меня не было", — сказала задержанная после судебного заседания, где ей избиралась мера пресечения.

У обвиняемой были проблемы с психикой, она состояла на учёте у специалистов, а во время заседания не к месту смеялась и пыталась флиртовать с конвоирами, отмечает издание. Также известно, что женщины сдружились в колонии, где когда-то отбывали наказание. Предполагаемая преступница сидела за покушение на сбыт наркотиков, а её жертва была судима за грабёж.