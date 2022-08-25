Убийство матери и ребёнка, найденных мёртвыми в Перми, спланировала подруга семьи

Женщину и её пятилетнюю дочь, которых нашли мёртвыми в Перми, убил знакомый подруги семьи, пригласившей их в гости. Об этом сообщили в центральном аппарате СК РФ, взявшем на контроль расследование дела.

Как указали в ведомстве, женщина позвала к себе мать и дочь, заранее спланировав убийство. Однако само преступление совершил знакомый злоумышленницы 17 августа: вооружившись ножом, он сначала расправился с матерью, а затем задушил девочку. После этого соучастники на автомобиле вывезли тела в лесной массив и закопали. Задержать их удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Подозреваемые подтвердили причастность к убийствам и сообщили о месте захоронения тел.

Правоохранители выкапывают тела погибших в Перми матери и ребёнка. Видео © Telegram-канал Следкома

Сейчас решается вопрос о заключении фигурантов под стражу. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе Управления СК по Пермскому краю доложить о проведённом комплексе следственных действий.