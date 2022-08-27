Ребёнок погиб в результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Красноярском

В Абанском районе Красноярского края погибла 13-летняя пассажирка микроавтобуса Hyundai, который вылетел на встречку и врезался в легковой автомобиль. Ещё восемь человек пострадало, сообщает МВД по региону.

Место ДТП в Красноярском крае. Видео © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

"По предварительной информации, в ходе движения произошёл занос задней части транспортного средства и выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с легковым автомобилем Lada Priora, который двигался из Канска в Абан", — пояснили в ведомстве.

На кадрах с места ДТП обе машины полностью смяты. Пять из восьми пассажиров микроавтобуса госпитализированы, погибшая девочка сидела на заднем сиденье и была не пристёгнута, добавили в региональном МВД. В больницу также доставлены водитель и два пассажира легковушки.