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27 августа, 15:49

Ребёнок погиб в результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Красноярском

<p>Легковушка, пострадавшая в ДТП под Красноярском. Фото © <a href="https://24.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД РФ по Красноярскому краю</a></p>

Легковушка, пострадавшая в ДТП под Красноярском. Фото © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

В Абанском районе Красноярского края погибла 13-летняя пассажирка микроавтобуса Hyundai, который вылетел на встречку и врезался в легковой автомобиль. Ещё восемь человек пострадало, сообщает МВД по региону.

Место ДТП в Красноярском крае. Видео © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

"По предварительной информации, в ходе движения произошёл занос задней части транспортного средства и выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с легковым автомобилем Lada Priora, который двигался из Канска в Абан", пояснили в ведомстве.

На кадрах с места ДТП обе машины полностью смяты. Пять из восьми пассажиров микроавтобуса госпитализированы, погибшая девочка сидела на заднем сиденье и была не пристёгнута, добавили в региональном МВД. В больницу также доставлены водитель и два пассажира легковушки.

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Лайф также писал, что в Омске произошло серьёзное ДТП с участием двух легковушек и маршрутки, в результате которого пострадало девять человек.

Татьяна Миссуми

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