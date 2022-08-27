В Soho Country Club в Москве загорелся соломенный навес, но вечеринку прерывать не стали

В московском курортном Soho Country Club сегодня было действительно жарко. В бассейне на Новорижском шоссе с кучей посетителей загорелся соломенный навес, что, однако, не помешало отдыхающим. Кадры с места, снятые очевидцами, появились в соцсетях.

В Москве в Soho Country Club загорелся соломенный навес. Видео © VK / Москва • Новости

На кадрах крыша одной из палаток пылает ярким огнём, однако гостям заведения всё нипочём. Люди продолжают отдыхать, радоваться и веселиться, брать от этого лета весь спектр эмоций, впечатлений и удовольствий. И неудивительно, ведь кому захочется обращать внимание на пожар, когда на календаре уже 27 августа...