В Soho Country Club в Москве загорелся соломенный навес, но вечеринку прерывать не стали
В московском курортном Soho Country Club сегодня было действительно жарко. В бассейне на Новорижском шоссе с кучей посетителей загорелся соломенный навес, что, однако, не помешало отдыхающим. Кадры с места, снятые очевидцами, появились в соцсетях.
В Москве в Soho Country Club загорелся соломенный навес. Видео © VK / Москва • Новости
На кадрах крыша одной из палаток пылает ярким огнём, однако гостям заведения всё нипочём. Люди продолжают отдыхать, радоваться и веселиться, брать от этого лета весь спектр эмоций, впечатлений и удовольствий. И неудивительно, ведь кому захочется обращать внимание на пожар, когда на календаре уже 27 августа...
Ранее в Московской области в деревне Орлово загорелся конный клуб "Русь". К счастью, люди успели эвакуироваться и вывести лошадей. В результате пожара полностью выгорела одна из построек, от неё остались лишь каркасные металлические конструкции.
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