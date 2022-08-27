Сапёры рассказали о находках при разминировании "Азовмаша" в Мариуполе

Сапёры разминируют завод "Азовмаш" в освобождённом Мариуполе. За последние двое суток на предприятии было обнаружено 30 гранат, ручные противотанковые гранатомёты, кассетные снаряды от украинских "Точек-У". Видео публикует телеканал "Звезда" .

На кадрах видно, что специалисты используют дроны и миноискатели для поиска поражающих элементов. Однако из-за того, что в цехах много металла, часто приходится искать снаряды визуальным осмотром и при помощи щупа.