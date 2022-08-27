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Регион
Опубликовано 27 августа 2022, 16:08
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Сапёры рассказали о находках при разминировании "Азовмаша" в Мариуполе

Сапёры разминируют завод "Азовмаш" в освобождённом Мариуполе. За последние двое суток на предприятии было обнаружено 30 гранат, ручные противотанковые гранатомёты, кассетные снаряды от украинских "Точек-У". Видео публикует телеканал "Звезда".

Сапёры разминируют "Азовмаш" в Мариуполе. Видео © Telegram / Zvezdanews

На кадрах видно, что специалисты используют дроны и миноискатели для поиска поражающих элементов. Однако из-за того, что в цехах много металла, часто приходится искать снаряды визуальным осмотром и при помощи щупа.

Российские сапёры разминировали мост на дороге в Мариуполь
Российские сапёры разминировали мост на дороге в Мариуполь

Ранее сообщалось, что более 600 противопехотных фугасных мин "Лепесток" за последние дни июля уничтожили сапёры ДНР. Снаряды обнаружены в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка.

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Telegram / Zvezdanews

Татьяна Миссуми
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