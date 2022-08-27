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27 августа, 17:01

Жители Херсона вновь остались без электричества

В Херсоне отключено электричество. Ведутся ремонтные работы, свет дадут в ближайшее время, заверил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"В Херсоне света нет. Технические работы ведутся. Как отремонтируют, всё будет восстановлено. Электричество будет в ближайшее время, всё будет нормально",пояснил он РИА "Новости".

По его словам, отключение не связано с обстрелами со стороны ВСУ, причины случившегося пытаются установить специалисты. При этом жители разных районов Херсонской области также делятся в Сети информацией о перебоях со светом.

У Запорожской АЭС начался лесной пожар

У Запорожской АЭС начался лесной пожар

Ранее сообщалось, что подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области восстановлена. Массовое отключение произошло в результате обстрела ВСУ Запорожской АЭС, что вызвало пожар и короткое замыкание на линии электропередачи.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми

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