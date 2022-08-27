Вучич: Сербия готова частично принять требования Косова по въездным документам

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что некоторые требования косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам могут быть приняты, однако при определённых условиях и гарантиях Евросоюза.

"Мы готовы принять их документы и издать общее пояснение, и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным, но есть одно условие, и поэтому ранее не достигнут договор, ждём гарантии ЕС", — сказал он в обращении к гражданам.

Вучич также зачитал пояснение, позволяющее въезжать и выезжать в Косово сербам и албанцам без дополнительных документов. Он уточнил, что обеспечение возможности их использования производится для того, чтобы облегчить положение отдельных лиц и обеспечить "свободу передвижения в соответствии с соглашением о свободе перемещения, достигнутым в 2011 году". При этом оно не может трактоваться как признание провозглашённой в одностороннем порядке независимости Косова и предопределение окончательного статуса республики и не может рассматриваться как согласие Белграда на отступление от резолюции Совбеза ООН 1244, отметил президент.