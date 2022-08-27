Хозяин "челябинского Хатико" рассказал Лайфу историю знакомства и воссоединения с псом

Хозяин "челябинского Хатико" уже и не надеялся на воссоединение с питомцем. По его словам, семья была уверена в том, что пёс не вернётся, но, к счастью, они ошибались. О знакомстве с Бимом и подробностях воссоединения он рассказал в беседе с Лайфом.

Хозяин пса рассказал о знакомстве с питомцем. Видео © LIFE

История знакомства Бима и Егора произошла в 2012 году. Мужчина отдыхал на озере, и внезапно к нему прибился пёс. Уже тогда Бим повёл себя как настоящий верный друг — сел возле машины челябинца и охранял. Тогда Егор, не найдя хозяев, забрал зверя себе.

Бим стал жить у отца Егора, который владел небольшим подсобным хозяйством. Зверю, кстати, было удобно на большой территории, на которой он чувствовал себя полноправным хозяином и охранником. Около месяца назад пенсионер отправился за сеном, но, вернувшись домой, любимого питомца не обнаружил. Опечаленная семья считала, что пёс умер, ведь ему уже около 12 лет.

Но вскоре сельчане рассказали мужчине, что в аэропорту живёт собака, очень похожая на Бима. Мужчины сначала не поверили в эту новость, ведь аэропорт находится в четырёх километрах от села и совершенно в другой стороне. Как он смог туда попасть, остаётся загадкой.

"Вчера мы приехали в аэропорт и нашли там Бима. Он находился в каком-то предсмертном состоянии: подходила врач, сказала, что, скорее всего, у него инфаркт. Меня он сразу не узнал, но потом он встал и вышел на улицу. Чуть не покусал, не давал взять его на руки", — признался Егор.

Но на следующий день ситуация изменилась: Бим, увидев отца Егора Владимировича, будто "отживел". Пёс узнал его, обрадовался и изменился на глазах. Семья очень рада воссоединению с собакой и надеется, что эта разлука больше не повторится.