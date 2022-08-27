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Регион
Опубликовано 27 августа 2022, 10:09
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ВС России уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС

Вооружённые силы РФ уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Запорожскую АЭС, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Обстрел украинской артиллерией атомной станции осуществлялся из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы в данном районе выявлена и уничтожена американская гаубица М777", — сказал он в ходе брифинга.

Для чего политическим противникам Москвы катастрофа на Запорожской АЭС
Для чего политическим противникам Москвы катастрофа на Запорожской АЭС

Ранее Лайф писал, что украинские боевики вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС. В результате ударов четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов. Как добавили в администрации региона, радиационный фон после обстрела остаётся в пределах нормы.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Николь Вербер
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