ВС России уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС
Вооружённые силы РФ уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Запорожскую АЭС, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Обстрел украинской артиллерией атомной станции осуществлялся из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы в данном районе выявлена и уничтожена американская гаубица М777", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф писал, что украинские боевики вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС. В результате ударов четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов. Как добавили в администрации региона, радиационный фон после обстрела остаётся в пределах нормы.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka