"Обстрел украинской артиллерией атомной станции осуществлялся из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы в данном районе выявлена и уничтожена американская гаубица М777", — сказал он в ходе брифинга.

Для чего политическим противникам Москвы катастрофа на Запорожской АЭС

Для чего политическим противникам Москвы катастрофа на Запорожской АЭС

Ранее Лайф писал, что украинские боевики вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС. В результате ударов четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов. Как добавили в администрации региона, радиационный фон после обстрела остаётся в пределах нормы.