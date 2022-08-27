ВС РФ ликвидировали свыше 130 бойцов ВСУ, пытавшихся форсировать реку под Херсоном
Российские войска разбили 46-ю аэромобильную бригаду Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Лозовое в Херсонской области. Об этом во время брифинга Министерства обороны РФ сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, произошло это в результате очередной попытки украинских бойцов форсировать реку Ингулец. Причём действовали они скрытно, однако даже это не помогло солдатам ВСУ добиться цели. В итоге потери противника составили более 130 человек. Также в ходе боевых действий российские войска уничтожили десять единиц военной техники.
Накануне Лайф сообщал, что ВС РФ за сутки уничтожили девять пунктов управления и пять складов вооружения ВСУ в различных областях Украины и ДНР.
ТАСС / Красильников Станислав