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Опубликовано 27 августа 2022, 10:09
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ВС РФ ликвидировали свыше 130 бойцов ВСУ, пытавшихся форсировать реку под Херсоном

Российские войска разбили 46-ю аэромобильную бригаду Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Лозовое в Херсонской области. Об этом во время брифинга Министерства обороны РФ сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, произошло это в результате очередной попытки украинских бойцов форсировать реку Ингулец. Причём действовали они скрытно, однако даже это не помогло солдатам ВСУ добиться цели. В итоге потери противника составили более 130 человек. Также в ходе боевых действий российские войска уничтожили десять единиц военной техники.

ВС России ликвидировали более 50 украинских военных у Северска и Яковлевки
ВС России ликвидировали более 50 украинских военных у Северска и Яковлевки

Накануне Лайф сообщал, что ВС РФ за сутки уничтожили девять пунктов управления и пять складов вооружения ВСУ в различных областях Украины и ДНР.

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ТАСС / Красильников Станислав

Максим Плетнёв
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