Российские войска разбили 46-ю аэромобильную бригаду Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Лозовое в Херсонской области. Об этом во время брифинга Министерства обороны РФ сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, произошло это в результате очередной попытки украинских бойцов форсировать реку Ингулец. Причём действовали они скрытно, однако даже это не помогло солдатам ВСУ добиться цели. В итоге потери противника составили более 130 человек. Также в ходе боевых действий российские войска уничтожили десять единиц военной техники.