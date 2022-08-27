Российские военные уничтожили склад ВСУ с американскими гаубицами M777 и РСЗО HIMARS

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили склад ВСУ с американским вооружением в Днепропетровской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, там хранились РСЗО HIMARS, а также гаубицы М777 американского производства.

"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777", — сказал Конашенков.

Более того, Вооружённые силы РФ ликвидировали шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Соледар, Кодема Донецкой Народной Республики, Червоный Яр Николаевской области и Нововоронцовка Херсонской области.