Российские военные уничтожили склад ВСУ с американскими гаубицами M777 и РСЗО HIMARS
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили склад ВСУ с американским вооружением в Днепропетровской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, там хранились РСЗО HIMARS, а также гаубицы М777 американского производства.
"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777", — сказал Конашенков.
Более того, Вооружённые силы РФ ликвидировали шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Соледар, Кодема Донецкой Народной Республики, Червоный Яр Николаевской области и Нововоронцовка Херсонской области.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили семь пунктов управления ВСУ и технику в 212 районах. Кроме того, союзными силами истреблено пять складов с боеприпасами в районах Ильинки, Красной Горы (ДНР), Новоалександровки (Запорожье), Широкого (Днепропетровская область) и Снигирёвки под Николаевом.
ТАСС / Владимир Гердо