ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 августа 2022, 10:07
4656

Российские военные уничтожили склад ВСУ с американскими гаубицами M777 и РСЗО HIMARS

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили склад ВСУ с американским вооружением в Днепропетровской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, там хранились РСЗО HIMARS, а также гаубицы М777 американского производства.

"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777", — сказал Конашенков.

Более того, Вооружённые силы РФ ликвидировали шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Соледар, Кодема Донецкой Народной Республики, Червоный Яр Николаевской области и Нововоронцовка Херсонской области.

Российские силы ПВО сбили снаряды HIMARS в Харьковской и Херсонской областях
Российские силы ПВО сбили снаряды HIMARS в Харьковской и Херсонской областях

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили семь пунктов управления ВСУ и технику в 212 районах. Кроме того, союзными силами истреблено пять складов с боеприпасами в районах Ильинки, Красной Горы (ДНР), Новоалександровки (Запорожье), Широкого (Днепропетровская область) и Снигирёвки под Николаевом.

BannerImage

ТАСС / Владимир Гердо

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar