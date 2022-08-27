СК РФ расследует обстоятельства взрыва в Бердянске, где погиб замначальника ГАИ
Следственный комитет России расследует обстоятельства взрыва в Бердянске около оздоровительного центра, где от полученных ранений скончался замначальника местного ГАИ и погибло несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"СК России зафиксирует и будет расследовать обстоятельства взрыва, который устроили вооружённые формирования Украины у оздоровительного центра в Бердянске", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Как уточнили в СК, будут установлены все лица, причастные к преступлению. Также указанным фактам в рамках расследования уголовных дел будет дана правовая оценка.
Напомним, в Бердянске прогремел взрыв около оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из Мариуполя. Ранения получил заместитель начальника местного управления ГАИ, которого сразу после происшествия госпитализировали. Однако позже стало известно, что от полученных травм он скончался.
Telegram / Бердянск. Официально