СК РФ расследует обстоятельства взрыва в Бердянске, где погиб замначальника ГАИ

Следственный комитет России расследует обстоятельства взрыва в Бердянске около оздоровительного центра, где от полученных ранений скончался замначальника местного ГАИ и погибло несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"СК России зафиксирует и будет расследовать обстоятельства взрыва, который устроили вооружённые формирования Украины у оздоровительного центра в Бердянске", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как уточнили в СК, будут установлены все лица, причастные к преступлению. Также указанным фактам в рамках расследования уголовных дел будет дана правовая оценка.