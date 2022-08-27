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27 августа, 09:58

Пожилой американец попытался купить ребёнка за $100 тысяч в продуктовом магазине

<p>Пенсионер хотел купить девочку. Обложка © Кадр из видео / YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NriIqOYlT_g" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WESH 2 News</a></p>

Пенсионер хотел купить девочку. Обложка © Кадр из видео / YouTube / WESH 2 News

Пожилой американец Хеллмут Колб попытался купить ребёнка прямо в продуктовом магазине. Как сообщает WESH 2 News со ссылкой на местную полицию, мужчина подошёл к матери девочки и без доли смущения предложил сто тысяч долларов за неё.

"Он просто подошёл и начал говорить, какая она красивая и как хорошо танцует, что у него не может быть детей, а он так их хочет. Затем сказал: "Я хочу купить её за сто тысяч долларов", — сообщила мама девочки.

Женщина сразу же вызвала полицию, мужчину задержали. Более того, позже стало известно, что пенсионер уже предпринимал попытку покупки ребёнка. Решением суда ему было запрещено иметь контакты с детьми.

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Оксана Попова

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