Пожилой американец попытался купить ребёнка за $100 тысяч в продуктовом магазине
Пенсионер хотел купить девочку. Обложка © Кадр из видео / YouTube / WESH 2 News
Пожилой американец Хеллмут Колб попытался купить ребёнка прямо в продуктовом магазине. Как сообщает WESH 2 News со ссылкой на местную полицию, мужчина подошёл к матери девочки и без доли смущения предложил сто тысяч долларов за неё.
"Он просто подошёл и начал говорить, какая она красивая и как хорошо танцует, что у него не может быть детей, а он так их хочет. Затем сказал: "Я хочу купить её за сто тысяч долларов", — сообщила мама девочки.
Женщина сразу же вызвала полицию, мужчину задержали. Более того, позже стало известно, что пенсионер уже предпринимал попытку покупки ребёнка. Решением суда ему было запрещено иметь контакты с детьми.
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