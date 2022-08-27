Пожилой американец попытался купить ребёнка за $100 тысяч в продуктовом магазине

Пожилой американец Хеллмут Колб попытался купить ребёнка прямо в продуктовом магазине. Как сообщает WESH 2 News со ссылкой на местную полицию, мужчина подошёл к матери девочки и без доли смущения предложил сто тысяч долларов за неё.

"Он просто подошёл и начал говорить, какая она красивая и как хорошо танцует, что у него не может быть детей, а он так их хочет. Затем сказал: "Я хочу купить её за сто тысяч долларов", — сообщила мама девочки.

Женщина сразу же вызвала полицию, мужчину задержали. Более того, позже стало известно, что пенсионер уже предпринимал попытку покупки ребёнка. Решением суда ему было запрещено иметь контакты с детьми.