Россиянин Вагин стал победителем гонки преследования на Кубке Содружества
Пётр Пащенко, Алексей Вагин, Эдуард Латыпов. Обложка © VK / Сборная России по биатлону / СБР
Российский биатлонист Алексей Вагин стал победителем гонки преследования в рамках первого этапа Кубка Содружества, который проходит в Сочи.
Дистанцию в 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами он преодолел с одним промахом, опередив почти на 10 секунд Петра Пащенко, ставшего вторым. Бронзу взял Эдуард Латыпов.
Напомним, в Кубке Содружества по летнему биатлону принимают участие спортсмены из России и Белоруссии. Первый этап в эти дни проходит в Сочи.