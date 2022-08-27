Россиянин Вагин стал победителем гонки преследования на Кубке Содружества

Российский биатлонист Алексей Вагин стал победителем гонки преследования в рамках первого этапа Кубка Содружества, который проходит в Сочи.

Дистанцию в 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами он преодолел с одним промахом, опередив почти на 10 секунд Петра Пащенко, ставшего вторым. Бронзу взял Эдуард Латыпов.