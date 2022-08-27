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27 августа, 09:46

Россиянин Вагин стал победителем гонки преследования на Кубке Содружества

<p>Пётр Пащенко, Алексей Вагин, Эдуард Латыпов. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD&c%5Bsection%5D=auto&z=photo-636950_457253133/album-636950_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сборная России по биатлону / СБР</a></p>

Пётр Пащенко, Алексей Вагин, Эдуард Латыпов. Обложка © VK / Сборная России по биатлону / СБР

Российский биатлонист Алексей Вагин стал победителем гонки преследования в рамках первого этапа Кубка Содружества, который проходит в Сочи.

Дистанцию в 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами он преодолел с одним промахом, опередив почти на 10 секунд Петра Пащенко, ставшего вторым. Бронзу взял Эдуард Латыпов.

Напомним, в Кубке Содружества по летнему биатлону принимают участие спортсмены из России и Белоруссии. Первый этап в эти дни проходит в Сочи.

Шамиль Гаджиев

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