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27 августа, 09:49

Из космоса сняли реки Европы, в которых нашли ужасающие "предвестники катастроф"

"Роскосмос" снял со спутника обмелевшие реки в Европе, где нашли "предвестники катастроф"

<p>Обмелевшая река По в Италии. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/roscosmos_gk/6391" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госкорпорация "Роскосмос"</a></p>

Обмелевшая река По в Италии. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" продолжает следить со спутников за ситуацией с европейскими реками, уровень воды в которых упал до критического из-за жары и отсутствия осадков.

"Космический аппарат "Канопус-В" запечатлел обмеление рек, которое происходит из-за аномальной жары на европейской территории", уточняется в телеграм-канале космического агентства.

На публикуемом снимке видно реку По в Италии, одну из крупнейших в стране, вдоль берегов которой традиционно выращивается рис для приготовления местного ризотто. Однако теперь воды здесь не хватает для орошения полей, будущий урожай оказался под угрозой.

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Ранее Лайф писал, что сильнейшая засуха и обмеление рек приведут к усилению энергетического кризиса в европейских странах. Так, впервые пересохли истоки Темзы в Великобритании. А озеро Гарда в Италии обмелело до исторического уровня из-за отсутствия осадков в течение нескольких месяцев. Уровень воды снижается и в водоёмах Франции, Германии, Нидерландов.

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Татьяна Миссуми

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