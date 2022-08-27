Из космоса сняли реки Европы, в которых нашли ужасающие "предвестники катастроф"

"Роскосмос" продолжает следить со спутников за ситуацией с европейскими реками, уровень воды в которых упал до критического из-за жары и отсутствия осадков.

На публикуемом снимке видно реку По в Италии, одну из крупнейших в стране, вдоль берегов которой традиционно выращивается рис для приготовления местного ризотто. Однако теперь воды здесь не хватает для орошения полей, будущий урожай оказался под угрозой.