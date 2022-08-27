Из космоса сняли реки Европы, в которых нашли ужасающие "предвестники катастроф"
"Роскосмос" снял со спутника обмелевшие реки в Европе, где нашли "предвестники катастроф"
Обмелевшая река По в Италии. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
"Роскосмос" продолжает следить со спутников за ситуацией с европейскими реками, уровень воды в которых упал до критического из-за жары и отсутствия осадков.
"Космический аппарат "Канопус-В" запечатлел обмеление рек, которое происходит из-за аномальной жары на европейской территории", — уточняется в телеграм-канале космического агентства.
На публикуемом снимке видно реку По в Италии, одну из крупнейших в стране, вдоль берегов которой традиционно выращивается рис для приготовления местного ризотто. Однако теперь воды здесь не хватает для орошения полей, будущий урожай оказался под угрозой.
Ранее Лайф писал, что сильнейшая засуха и обмеление рек приведут к усилению энергетического кризиса в европейских странах. Так, впервые пересохли истоки Темзы в Великобритании. А озеро Гарда в Италии обмелело до исторического уровня из-за отсутствия осадков в течение нескольких месяцев. Уровень воды снижается и в водоёмах Франции, Германии, Нидерландов.