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27 августа, 09:44

"Локомотив" объявил о переходе защитника Митая из АЕК

Московский "Локомотив" объявил о подписании контракта с албанским защитником Марио Митаем, который ранее выступал за греческий АЕК.

"Я знаю о том, что 12-й номер очень важен для болельщиков, это довольно большая ответственность. Причём даже не из-за номера, а в принципе из-за того факта, что я буду носить футболку клуба. Надеюсь, я смогу показать, что готов носить эту майку и этот номер", — заявил футболист после перехода.

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Защитник сборной Албании подписал контракт со столичным клубом на пять лет. Добавим, что Митай является самым молодым игроком в истории своей национальной команды.

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ФК "Локомотив"

Шамиль Гаджиев

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