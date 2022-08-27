"Локомотив" объявил о переходе защитника Митая из АЕК

"Я знаю о том, что 12-й номер очень важен для болельщиков, это довольно большая ответственность. Причём даже не из-за номера, а в принципе из-за того факта, что я буду носить футболку клуба. Надеюсь, я смогу показать, что готов носить эту майку и этот номер", — заявил футболист после перехода.