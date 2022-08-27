"Локомотив" объявил о переходе защитника Митая из АЕК
Московский "Локомотив" объявил о подписании контракта с албанским защитником Марио Митаем, который ранее выступал за греческий АЕК.
"Я знаю о том, что 12-й номер очень важен для болельщиков, это довольно большая ответственность. Причём даже не из-за номера, а в принципе из-за того факта, что я буду носить футболку клуба. Надеюсь, я смогу показать, что готов носить эту майку и этот номер", — заявил футболист после перехода.
Защитник сборной Албании подписал контракт со столичным клубом на пять лет. Добавим, что Митай является самым молодым игроком в истории своей национальной команды.
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ФК "Локомотив"