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27 августа, 09:56

Спят на грязной земле: Нидерланды не справляются с наплывом украинских беженцев

В Нидерландах беженцы вынуждены спать на улице из-за не справляющихся с потоком центров

В Нидерландах из-за большого наплыва украинских беженцев многие из них вынуждены ночевать прямо на улице. Об этом сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Такая ситуация сложилась из-за центра по приёму беженцев, который не справляется с потоком людей. После подачи заявления оставаться в стенах учреждения позволено шесть суток. Обычно этого времени хватает, чтобы беженцам нашли жильё, однако из-за большого наплыва сотрудники центра не укладываются в сроки, поэтому люди вынуждены ожидать своей очереди на расселение в других местах.

Многие беженцы вынуждены ночевать на улице, буквально на земле. Другим же повезло больше — они отыскали полиэтиленовые пакеты и спят на них. Причём местные жители хоть и возмущены сложившейся ситуацией, однако пускать в свои дома украинцев не торопятся.

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Ранее Лайф сообщал, что у жителей Великобритании закончились деньги на содержание беженцев с Украины, в связи с чем некоторые семьи начинают отказываться от участия в правительственной программе по их размещению.

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ТАСС / EPA / VINCENT JANNINK

Максим Плетнёв

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