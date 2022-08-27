Спят на грязной земле: Нидерланды не справляются с наплывом украинских беженцев

В Нидерландах из-за большого наплыва украинских беженцев многие из них вынуждены ночевать прямо на улице. Об этом сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Такая ситуация сложилась из-за центра по приёму беженцев, который не справляется с потоком людей. После подачи заявления оставаться в стенах учреждения позволено шесть суток. Обычно этого времени хватает, чтобы беженцам нашли жильё, однако из-за большого наплыва сотрудники центра не укладываются в сроки, поэтому люди вынуждены ожидать своей очереди на расселение в других местах.

Многие беженцы вынуждены ночевать на улице, буквально на земле. Другим же повезло больше — они отыскали полиэтиленовые пакеты и спят на них. Причём местные жители хоть и возмущены сложившейся ситуацией, однако пускать в свои дома украинцев не торопятся.