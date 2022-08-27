ВКС России сбили в воздухе украинский МиГ-29
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Малиновки
ВКС РФ сбили украинский самолёт МиГ-29 и уничтожили огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"ВКС России в районе населённого пункта Малиновка Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Григоровка уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф писал, что российские средства противовоздушной обороны за последние сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня "Хаймарс" (HIMARS) и "Ольха" в районах Донецка, Изюма Харьковской области, Новотроицкого и Берислава Херсонской области.
ТАСС / Донат Сорокин