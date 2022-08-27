ВКС России сбили в воздухе украинский МиГ-29

"ВКС России в районе населённого пункта Малиновка Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Григоровка уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — сказал он в ходе брифинга.