ВСУ получат от Британии подводные беспилотники

Великобритания намерена передать Украине шесть подводных беспилотников для обнаружения мин. Об этом сообщили в Минобороны Соединённого Королевства, отметив, что десятки бойцов ВСУ пройдут обучение по управлению аппаратом, первая группа уже приступила к тренировкам.

"Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинских военнослужащих в Великобритании использованию их для разминирования береговой линии", — уточняется в заявлении.