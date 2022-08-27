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27 августа, 10:17

ВСУ получат от Британии подводные беспилотники

Британия отправит Украине подводные беспилотники для поиска мин

Великобритания намерена передать Украине шесть подводных беспилотников для обнаружения мин. Об этом сообщили в Минобороны Соединённого Королевства, отметив, что десятки бойцов ВСУ пройдут обучение по управлению аппаратом, первая группа уже приступила к тренировкам.

"Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинских военнослужащих в Великобритании использованию их для разминирования береговой линии", — уточняется в заявлении.

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Накануне сообщалось, что Литва намерена купить у Польши для Украины 27 дронов-камикадзе Warmate на 1 миллион евро, также Варшава передаст бесплатно ещё 10 беспилотников.

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Getty Images / Richard Baker / In Pictures

Татьяна Миссуми

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