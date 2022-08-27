Минобороны РФ сообщило об авиаударе по пункту управления "Кракена" в районе Харькова

Российская армия продолжает наносить удары по украинским военным объектам, используя оперативно-тактическую и армейскую авиацию, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, в том числе 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Червоное Запорожской области, националистического формирования "Кракен" в районе Харькова, а также 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах", — сообщил Конашенков.