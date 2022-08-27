Минобороны РФ сообщило об авиаударе по пункту управления "Кракена" в районе Харькова
Российская армия продолжает наносить удары по украинским военным объектам, используя оперативно-тактическую и армейскую авиацию, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, в том числе 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Червоное Запорожской области, националистического формирования "Кракен" в районе Харькова, а также 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах", — сообщил Конашенков.
Напомним: боевики нацбатальона "Кракен" устроили опорный пункт в школе Троицкого в Харьковской области. Украинские военные устроили артиллерийские посты во дворах жилых домов Барвенково, населённого пункта, который тоже находится в Харьковской области. Они запрещают местным жителям покидать дома якобы из соображений безопасности. А если те пытаются ослушаться, жёстко пресекают все попытки.
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