Выковыривает глазок, режет ножом: Элегантная петербурженка в шляпке каждую ночь совершает набег на дверь соседки

В Санкт-Петербурге жительница Комендантского проспекта пожаловалась на нападки "сумасшедшей" соседки, передаёт телеграм-канал "Mash на Мойке". Изначально к потерпевшей кто-то начал ломиться в дверь и портить её внешний вид, из-за чего хозяйке пришлось установить камеру. Тогда и обнаружился неожиданный и очень элегантный вандал в шляпке.

Неадекватная женщина стучит ножом по двери и вливает зловонную жидкость в замочную скважину. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

История началась в ноябре, через месяц после переезда женщины в эту квартиру. С тех пор "таинственная незнакомка" регулярно совершает набеги на дверь соседки и даже вынудила её покинуть квартиру. Правда, привлечь даму в шляпке к ответственности проблематично: дверь она не открывает даже участковому, а на улицу выходит только по ночам.

"Она систематически каждый день приходит ночью, что-то вливает в мою дверь шприцами, какую-то жидкость. Соседи говорят, что невозможно — запах стоит ядовитый. Она средь бела дня достаёт нож, долбает мне в дверь, выковыривает глазок. Я боюсь за свою жизнь, не могу приехать и жить в своей квартире", — жалуется потерпевшая.