НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 августа, 10:31

Выковыривает глазок, режет ножом: Элегантная петербурженка в шляпке каждую ночь совершает набег на дверь соседки

В Петербурге дама в шляпке повадилась терроризировать соседку и выжила её из дома

<p>Неадекватная женщина стучит ножом по двери и вливает зловонную жидкость в замочную скважину. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mashmoyka/10077" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на Мойке"</a></p>

Неадекватная женщина стучит ножом по двери и вливает зловонную жидкость в замочную скважину. Обложка © Telegram / "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге жительница Комендантского проспекта пожаловалась на нападки "сумасшедшей" соседки, передаёт телеграм-канал "Mash на Мойке". Изначально к потерпевшей кто-то начал ломиться в дверь и портить её внешний вид, из-за чего хозяйке пришлось установить камеру. Тогда и обнаружился неожиданный и очень элегантный вандал в шляпке.

Неадекватная женщина стучит ножом по двери и вливает зловонную жидкость в замочную скважину. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

История началась в ноябре, через месяц после переезда женщины в эту квартиру. С тех пор "таинственная незнакомка" регулярно совершает набеги на дверь соседки и даже вынудила её покинуть квартиру. Правда, привлечь даму в шляпке к ответственности проблематично: дверь она не открывает даже участковому, а на улицу выходит только по ночам.

"Она систематически каждый день приходит ночью, что-то вливает в мою дверь шприцами, какую-то жидкость. Соседи говорят, что невозможно — запах стоит ядовитый. Она средь бела дня достаёт нож, долбает мне в дверь, выковыривает глазок. Я боюсь за свою жизнь, не могу приехать и жить в своей квартире", — жалуется потерпевшая.

"Бабушкин меломан" с колонкой и пистолетом терроризирует жителей многоэтажки в Уфе

"Бабушкин меломан" с колонкой и пистолетом терроризирует жителей многоэтажки в Уфе

Ранее жители Орска пожаловались на соседа, который терроризирует их похоронным маршем. По словам некоторых жильцов, от мужчины недавно ушла жена.

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров