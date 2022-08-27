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27 августа, 10:26

Четыре снаряда ВСУ попали по крыше спецкорпуса ЗАЭС с ядерным топливом

Силы украинской армии продолжают обстрел Запорожской атомной электростанции. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, четыре снаряда попали по крыше спецкорпуса станции с ядерным топливом. По его словам, за прошедшие сутки ВСУ трижды обстреляли территорию ЗАЭС.

"Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранится 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы "Вестингхаус". Ещё десять снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива, три разорвались в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы ТВЭЛ и хранилище твёрдых радиоактивных отходов", — сказал Конашенков.

Обстрел осуществляется из города Марганец Днепропетровской области. Как подчеркнул генерал-лейтенант, ВС РФ уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Запорожскую АЭС.

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Между тем в пятницу, 26 августа, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ была перебита последняя, четвёртая, линия передачи электроэнергии с ЗАЭС. А днём ранее на станции сработали системы безопасности после сбоя электроснабжения на территории области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова

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