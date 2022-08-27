Толпа обругала прилетевшего в Алжир Макрона и велела ему убираться

Прилетевший в Алжир президент Франции Эмманюэль Макрон отправился на встречу с местной молодёжью, но столкнулся с враждебным отношением к себе. Кадры появились в Сети.

Встреча проходила в музыкальном магазине Disco Maghreb города Оран. Обстановка была спокойной, но, когда Макрон вышел на улицу, его ждала толпа граждан, скандировавших: "Да здравствует, Алжир!" При этом они кричали, чтобы он убирался. Французский лидер старался не подавать виду, продолжал улыбаться и махать собравшимся. Однако охрана поторопила его и убедила сесть в автомобиль.