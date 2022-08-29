Появилось видео из центра хирургии в Москве, где ночью тушили пожар

Лайф публикует видео с места пожара в Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского в Москве. На снятых кадрах видно, что на стенах здания видны следы горения.

Кадры с места ЧП. Видео © LIFE

Лайф писал, что пожар произошёл на 11-м этаже 13-этажного здания в Абрикосовском переулке, где расположены помещения реанимации и операционные. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Благодаря действиям спасателей пожар уже ликвидирован.

По последним данным, более 30 человек были спасены и 10 эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания выясняются.

Научный центр хирургии имени Петровского — это крупнейшее хирургическое научно-исследовательское учреждение страны. Здесь проводятся сложные операции на сердце, сосудах, мозге. Центр известен и тем, что в нём производится трансплантация органов.