Эксперт поделился прогнозом на сентябрьский курс рубля

Курс рубля к доллару после пика налогового периода укрепился на отметки 60. А в сентябре ориентиром по паре доллар-рубль может стать зона 63–67, полагает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

В беседе с агентством "Прайм" специалист отметил, что российская валюта стабилизировалась за счёт продажи импортерами инвалют и высокой стоимости нефти и газа. Налоговые выплаты при этом не так сильно влияют на курс, как было прежде — рубль во время пиковых продаж доллара укреплялся незначительно, так как увеличивается количество сделок в альтернативных валютах.

Бахтин высказал мнение, что на укрепление доллара будет влиять повышение процентных ставок ФРС США. Помимо этого, отходу валютной пары от текущего уровня стабилизации на уровне вблизи 65 поспособствуют постепенное сокращение платёжного баланса, восстановление импорта, продолжение цикла снижения ключевой ставки и ожидания перезапуска “бюджетного правила” в обновленном формате. Таким образом, прогнозирует аналитик, в сентябре по паре доллар-рубль стоит ожидать уровня в пределах 63-67.