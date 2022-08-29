Людей вырезали из покорёженного авто: Автомобиль влетел в мачту освещения в Москве

В Москве автомобиль врезался в мачту освещения. В результате происшествия погиб один человек. Кадры с места событий оказались в распоряжении Лайфа.

Место ДТП. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Авария случилась на Братиславской улице: автомобиль марки "Шевроле" на скорости влетел в столб. Помимо одного погибшего ещё три человека получили различные травмы. Спасателям пришлось вырезать людей из покорёженной машины.

На месте находятся экстренные службы, правоохранители и врачи скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.