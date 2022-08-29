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29 августа, 03:00

Людей вырезали из покорёженного авто: Автомобиль влетел в мачту освещения в Москве

В Москве легковушка врезалась в мачту освещения, один человек погиб

В Москве автомобиль врезался в мачту освещения. В результате происшествия погиб один человек. Кадры с места событий оказались в распоряжении Лайфа.

Место ДТП. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Авария случилась на Братиславской улице: автомобиль марки "Шевроле" на скорости влетел в столб. Помимо одного погибшего ещё три человека получили различные травмы. Спасателям пришлось вырезать людей из покорёженной машины.

Прохожим после прилёта машины в фуру пришлось доставать мёртвых людей

Прохожим после прилёта машины в фуру пришлось доставать мёртвых людей

На месте находятся экстренные службы, правоохранители и врачи скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Лайф писал, что в Иркутской области рейсовый автобус с 40 пассажирами съехал с дороги и перевернулся. В результате происшествия пострадало семь человек, среди них есть несовершеннолетний.

В Амурской области пять человек погибли в ДТП, среди них — два ребёнка

В Амурской области пять человек погибли в ДТП, среди них — два ребёнка

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LIFE

Иван Косицын

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