Людей вырезали из покорёженного авто: Автомобиль влетел в мачту освещения в Москве
В Москве легковушка врезалась в мачту освещения, один человек погиб
В Москве автомобиль врезался в мачту освещения. В результате происшествия погиб один человек. Кадры с места событий оказались в распоряжении Лайфа.
Авария случилась на Братиславской улице: автомобиль марки "Шевроле" на скорости влетел в столб. Помимо одного погибшего ещё три человека получили различные травмы. Спасателям пришлось вырезать людей из покорёженной машины.
На месте находятся экстренные службы, правоохранители и врачи скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее Лайф писал, что в Иркутской области рейсовый автобус с 40 пассажирами съехал с дороги и перевернулся. В результате происшествия пострадало семь человек, среди них есть несовершеннолетний.
LIFE