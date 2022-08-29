Прохожим после прилёта машины в фуру пришлось доставать мёртвых людей

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 28 августа, во Фрунзенском районе Петербурга. Легковой автомобиль "Шевроле-Ланос" врезался в грузовик на Софийской овощебазе. Кадры с места жуткой аварии оказались в распоряжении Лайфа.

Смертельная авария в Петербурге. Видео © LIFE

Точные причины столкновения пока выясняются. Предположительно, водитель легкового авто не справился с управлением, когда дрифтовал, и в итоге влетел в фуру. В "шевроле" в этот момент находилось пять человек. Очевидцы рассказывают, что в результате этой аварии погибло четыре человека, один пострадал.

Как можно увидеть на видеокадрах, легковой автомобиль от удара покорёжило до неузнаваемости. Оказавшимся на месте ДТП очевидцам оставалось лишь достать из помятой иномарки тела погибших. На асфальте видны лужи крови.