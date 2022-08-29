Сирийские боевики требуют со студентов "откупные выплаты" за поездку на учёбу

Сирийские боевики блокируют выезд студентов из населённых пунктов, расположенных в идлибской зоне деэскалации на подконтрольную властям САР территорию. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон продолжают поступать обращения от жителей населённых пунктов, расположенных в идлибской зоне деэскалации, о блокировании боевиками незаконных вооружённых формирований выезда студентов на подконтрольную сирийским властям территорию", — отметил Егоров.

Генерал-майор уточнил, что за разрешение покинуть территорию идлибской зоны деэскалации, чтобы продолжить обучение в сирийских вузах, со студентов и их семей боевики требуют "откупные выплаты" в размерах, значительно превышающих имеющиеся накопления. По словам Егорова, такие действия являются грубым нарушением положений Астанинских соглашений, гарантирующих возможность перемещения гражданского населения через границу зоны деэскалации, в том числе для получения образования.