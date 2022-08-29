Семь человек ранены после обстрела Энергодара из натовских гаубиц
Украинские войска обстреляли Энергодар из американских гаубиц M777
После обстрела жилых районов Энергодара Запорожской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в больницу поступило уже семь мирных жителей. Об этом сообщили в администрации Энергодара.
"Госпитализировано семь мирных жителей, двое из которых в тяжёлом состоянии", — говорится в сообщении телеграм-канала.
Одна из пострадавших — женщина в тяжёлом состоянии с ранением грудной клетки. Второй — мужчина, он в тяжёлом состоянии, осколком снаряда перебита кость. Попавшие под огонь находятся в реанимации, им оказывается помощь. Власти Энергодара уже отмечают, что провокация ВСУ направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
При этом есть информация, что украинские войска использовали для обстрела города американские гаубицы M777. По жилым кварталам были выпущены снаряды калибра 155 мм, обстрел вёлся из города Никополя.
Вечером 28 августа украинские военные ударили по жилым кварталам Энергодара. Снаряды прилетели в многоэтажные дома. После обстрела помимо жилых зданий загорелись и припаркованные во дворах машины. Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры. Энергодар, напомним, — это город-спутник Запорожской атомной электростанции.
Новости
"Есть риск, что будут проблемы": В Германии признались, что замены российскому газу так пока и нет
сегодня в 21:00
Участники многотысячного крестного хода в Белграде выступили против ЛГБТ-фестиваля
сегодня в 20:43
В Энергодаре сообщили о пострадавших после обстрела жилых домов со стороны ВСУ
сегодня в 20:32
t.me / zaporojie24