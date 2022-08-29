Семь человек ранены после обстрела Энергодара из натовских гаубиц

После обстрела жилых районов Энергодара Запорожской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в больницу поступило уже семь мирных жителей. Об этом сообщили в администрации Энергодара.

"Госпитализировано семь мирных жителей, двое из которых в тяжёлом состоянии", — говорится в сообщении телеграм-канала.

Одна из пострадавших — женщина в тяжёлом состоянии с ранением грудной клетки. Второй — мужчина, он в тяжёлом состоянии, осколком снаряда перебита кость. Попавшие под огонь находятся в реанимации, им оказывается помощь. Власти Энергодара уже отмечают, что провокация ВСУ направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

При этом есть информация, что украинские войска использовали для обстрела города американские гаубицы M777. По жилым кварталам были выпущены снаряды калибра 155 мм, обстрел вёлся из города Никополя.