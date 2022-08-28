ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Энергодара

Украинские военные ударили по жилым районам Энергодара Запорожской области. Как сообщается в телеграм-канале администрации города, на улицах слышны взрывы. Энергодар, напомним, — это город-спутник Запорожской атомной электростанции.

"Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Сообщается о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры", — заявили в администрации.

Ранее Лайф писал о том, что ВСУ продолжают вести обстрел Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки они два раза открывали огонь по территории АЭС. Всего было выпущено девять снарядов, в результате чего произошло поражение осколками линии трубопровода.